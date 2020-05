2020年05月19日 16時00分 生き物

かつて地上に生息していた巨大は虫類・巨大哺乳類は人類によって滅ぼされたのか?



かつて地球には、人間よりも巨大な動物種「メガファウナ」が多数生息していました。しかし、そんなメガファウナは新生代第四紀に謎の大量絶滅を迎え、現存するのはアジアゾウなどの一部のゾウ目、インドサイなどのウマ目などに限られます。そんな大量絶滅に関して、オーストラリアの研究チームが10年にも及ぶ調査結果を元に「人類とメガファウナは共存してきた」と発表。絶滅にまつわる一連の議論に新たな光を投げかけています。



恐竜の絶滅後、一部の陸生哺乳類は進化の過程で巨大化し、もとから存在していた巨大は虫類も含めて、地上には「メガファウナ」と呼ばれる巨大生物が多数生息していました。オーストラリアのスコット・ホックヌル氏率いる研究チームは、オーストラリアのサウス・ウォーカー・クリーク周辺の4カ所の遺跡で調査を実施。人類がオーストラリアに生息していたと推定される約6万年前から4万年前にかけて生息していたメガファウナ13種の化石を発掘しました。





発掘されたメガファウナの化石は、頂点捕食者として君臨していた巨大は虫類や、その獲物になっていた巨大哺乳類のもの。巨大は虫類はPallimnarchusやメガラニアなどで、研究チームが作成したイメージ図はこんな感じ。





発掘された巨大哺乳類はティラコレオやディプロトドン、カンガルー5種、エミュー1種など。イメージ図が以下。





これらのメガファウナは何らかの理由で大量絶滅したことがわかっています。そのため、大量絶滅の原因を解明しようと古生物学者は議論を重ねてきました。



大量絶滅の原因について、有力とされてきた説が「人類による乱獲」です。この説は、人類がオーストラリアに入植してきた時期と大量絶滅の時期が一致しているというのが理由でした。



しかし、今回の調査結果によって、人類がオーストラリアに生息していた約6万年前から4万年前にメガファウナが生き残っていたことが判明。そのため、研究チームは「人類による乱獲説を裏付る証拠はない」と主張しています。





研究チームは大量絶滅の原因は「気候変動」ではないかと見ています。約4万年前ごろの河川と植生の地域的変化や火災頻度の増加を示す調査結果から、研究チームは「気候変動が約4万年前のメガファウナの大量絶滅を引き起こした」と説明しました。



ホックヌル氏によると、オーストラリア東部で発掘された脊椎動物の化石は、28万年前にも気候変動による大量絶滅が生じていた可能性を示唆しているとのこと。そのため、研究チームは現在生じている地球温暖化などの環境問題によって引き起こされる洪水・干ばつ・山火事の増加が、新たな大量絶滅を引き起こす可能性があるとコメント。食物連射の頂点にいた種が環境変化によって絶滅したという仮説をもとに、「環境問題に目を向けるべき」と警告しています。