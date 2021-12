2021年12月03日 11時15分 ネットサービス

AWSがAppleの「M1」チップを搭載したMacインスタンスを利用できる「EC2 M1 Mac インスタンス」を発表、iPhone・iPad・Mac・Apple Watch・Apple TV向け環境構築&テストが可能



Amazon Web Services(AWS)が2021年11月29日(月)から12月3日(金)まで開催しているAWSのラーニングカンファレンス「AWS re:Invent」の中で、AppleのM1チップを搭載した市販のMac miniをそのままラックに組み込んでM1チップのネイティブ環境が扱えるMacインスタンスを実現した新サービス「EC2 M1 Mac インスタンス」を発表しました。



AWSは2020年から「EC2 Mac インスタンス」というサービスを提供してきましたが、このサービスの基盤となるMac miniはCore i7 プロセッサ搭載モデルだったため、「M1チップのネイティブ動作」の試行は不可能でした。しかし、新たに発表されたEC2 M1 Mac インスタンスは、M1チップを搭載したMac miniをそのままラックに組み込んで、Thunderbolt経由でクラウド基盤システムAWS NitoroSystemに接続。iPhoneおよびMacアプリ構築のワークロードにおいて、x86ベースのEC2 Macインスタンスに比べて価格パフォーマンスが60%も向上したベアメタルサーバとしてのM1 Macインスタンスが提供可能となりました。



AWSによると、EC2 M1 Mac インスタンスで利用できるMac miniのスペックは、CPU8コア・GPU8コア・メモリ16GB・Apple Neural Engine16コアを搭載しており、このMac miniがThunderboldで10GbpsのVPCネットワークと帯域幅8GBのEBSストレージに接続されているとのこと。





新たなEC2 M1 Mac インスタンスはアメリカ東部のバージニア州北部リージョンとアメリカ西部のオレゴン州リージョンの2つで提供されており、オンデマンドプランならば1時間あたり0.6498ドル(約73.47円)。さらにSavings Plansという年間契約プランなら最大42%割引できるとのこと。すでにプレビューリクエストが可能となっており、以下のリンクからリクエストを申請できます。



