LinuxをインストールしたApple シリコン搭載Macで「DRM保護されたNetflixムービー」を鑑賞する方法

「 Asahi Linux 」の登場によって、M1やM2といったApple製チップ搭載MacにLinuxをインストールすることが可能となりましたが、Asahi Linuxには「Netflixのムービーを閲覧できない」という問題が存在していました。この問題が発生していた理由や対策方法の確立に至った経緯をセキュリティ研究家のDavid Buchanan氏が解説しています。 The Quest for Netflix on Asahi Linux | Blog https://www.da.vidbuchanan.co.uk/blog/netflix-on-asahi.html ムービー配信サービスや音楽配信サービスは DRM と呼ばれる保護技術を用いてコンテンツの不正コピーを防いでいます。WindowsやmacOSを搭載したマシンではEdgeやSafari、Chromeといった各種ブラウザがDRMに対応しているためコンテンツの閲覧に問題が生じることは少ないのですが、Linux搭載マシンやArm系CPU採用マシンなどのマイナーな環境ではDRMが原因でコンテンツを再生できない問題が頻繁に発生します。 Netflixは、Googleが開発したDRMの一種「 Widevine 」を用いてコンテンツを保護しています。しかし、LinuxにおけるWidevineの公式サポートは「x86もしくはx64対応CPUを搭載したマシンでChromeを使用する」という場合に限って提供されているため、Asahi LinuxではNetflixのコンテンツを再生することが不可能でした。インターネット上には Widevineを迂回するソフトウェア も出回っていますが、Buchanan氏は「正当な手段」でのNetflix利用にこだわり、Asahi LinuxでWidevineを使用可能にすることを目指しました。

2023年03月10日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

