2023年12月06日 07時00分 ソフトウェア

ブラウザだけでなく各種アプリに表示される広告も非表示にできる無料広告ブロッカー「Zen」、Windows・macOS・Linux対応でソースコードも公開中



ウェブページに表示される広告を非表示にできるブラウザ拡張機能は多くの種類が存在していますが、PC利用時にはウェブブラウザだけでなく各種アプリのウィンドウ内に広告が表示されることもあります。2023年12月4日に公開された広告ブロッカー「Zen」を使えば、システム上で動作するすべてのアプリを対象に広告を非表示化できるとのことです。



GitHub - anfragment/zen: Simple, free and efficient ad-blocker and privacy guard for Windows, MacOS and Linux

https://github.com/anfragment/zen



ほとんどの広告ブロッカーはブラウザ向けの拡張機能として配布されており、ブラウザ内の広告しかブロックできません。一方でZenは「システムそのものにインストールし、すべてのアプリからのHTTPリクエストに介入して広告をブロックする」という方式を採用しており、ブラウザに限らずすべてのアプリで広告をブロック可能です。



ZenはWindows、macOS、Linux向けに開発されており、各種環境向けのインストーラーおよび実行ファイルがGitHubリポジトリで配布されています。また、近いうちにLinuxの各種パッケージマネージャーを介したインストールも可能になるとのこと。





Zenにはグラフィカルな管理画面が用意されており、直感的な操作でブロック履歴の閲覧(左)やフィルター管理(右)などが可能です。





「システム内のすべてのアプリで広告をブロックする」という方式の広告ブロックアプリとしてはPi-holeが有名ですが、Zenの開発者であるanfragment氏は「Pi-holeはDNSサーバーとして動作するためブロックできない広告が存在するが、ZenはすべてのHTTPリクエストに介入するためPi-holeより多くの広告をブロックできる」と述べています。ただし、YouTubeの動画再生時に表示される広告のブロックには対応できていないとのことです。



なお、Zenはオープンソースで開発されており、以下のリンク先でソースコードを確認できます。また、ライセンスはMITライセンスを採用しており、誰でも自由に改変可能です。



また、anfragment氏はRedditのサブレディット「r/freesoftware」と「r/macapps」にZenの紹介を投稿しており、各投稿へのコメント形式でanfragment氏に直接質問することができます。



Introducing Zen: A Free, Open-Source Ad-Blocker and Privacy Guard : r/freesoftware

https://www.reddit.com/r/freesoftware/comments/18ark2u/introducing_zen_a_free_opensource_adblocker_and/





Introducing Zen: Free, Open-Source Ad-Blocker and Privacy Guard : r/macapps

https://www.reddit.com/r/macapps/comments/18as1ui/introducing_zen_free_opensource_adblocker_and/