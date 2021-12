Netflix・Amazon・Disney＋からHD映像をダウンロード可能になるコードがGitHubに流出

'Widevine Dump": Leaked Code Downloads HD Video from Disney+, Amazon, and Netflix * TorrentFreak https://torrentfreak.com/widevine-dump-leaked-code-downloads-hd-video-from-disney-amazon-and-netflix-211227/ 「widevinedump」というユーザーが公開したのは、「WV-AMZN-4K-RIPPER」「Netflix-4K-Script」「LenovoTB-X505X-L1-KEY」「DISNEY-4K-SCRIPT」「APPLE-TV-4K-Downloader」などで、名前の通り、Amazon Prime VideoやNetflix、Disney+などをダウンロードできるというスクリプト。

2021年12月28日

