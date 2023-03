2023年03月10日 10時43分 ソフトウェア

Appleがクラシック音楽に特化した新しい音楽アプリ「Apple Music Classical」を2023年3月28日にリリースすることを発表



Appleが、クラシック音楽専門の新しい音楽アプリ「Apple Music Classical」を一部国と地域を除く全世界で2023年3月28日にリリースすることを発表しました。Apple Music Classicalは2023年3月10日から予約受付が開始されています。



Appleは2023年3月10日に、クラシック音楽専用に設計された新しい音楽アプリである「Apple Music Classical」を2023年3月28日から提供することを発表しました。



Apple Music Classicalは、500万曲以上のクラシック音楽や数百種類のプレイリストが配信される予定です。さらに従来のApple Musicよりもクラシック音楽に特化した作曲家や作品、指揮者、カタログ番号などの機能的な検索機能が備わっているとのこと。



また、クラシック音楽のアーティストや関連機関と協力することで、楽曲の高音質なハイレゾロスレスでの鑑賞や「空間オーディオ」に対応しています。さらに、作曲家の経歴やその主要作品の解説など、聴きながら学ぶことができる情報が詰まっているとされています。





Appleは2021年8月にクラシック音楽専門ストリーミングサービス「Primephonic」の買収を発表し、クラシック音楽専門のApple Musicの開発が進められていました。なおAppleはPrimephonicの買収に伴うサービス終了に即して「Apple Musicは来年、ファンに好評だったPrimephonicのクラシックなUIに追加機能を組み合わせた、専用のクラシック音楽アプリを公開する予定です」と発表していました。



Apple Music Classicalは2023年3月10日から予約が開始されています。なお、Apple Music Classicalは記事作成時点でiOS15.4以上を搭載したiPhone専用で、利用するにはApple Musicの個人・学生・ファミリー向けプラン、またはApple Oneに加入している必要があります。



また、日本や中国、韓国、ロシア、台湾、トルコ、アフガニスタン、パキスタンなどの国と地域はサービス提供の対象外となっています。