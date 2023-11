Apple Musicの「格安プラン」がひっそりと廃止される

・関連記事

Appleがクラシック音楽に特化した新しい音楽アプリ「Apple Music Classical」を2023年3月28日にリリースすることを発表 - GIGAZINE



Apple Musicが値上げ、個人プランが月額1080円に - GIGAZINE



SpotifyやApple Musicの台頭で「古い音楽」を聴く人の割合が急増しており文化停滞の危険があるという主張 - GIGAZINE



「AIのトレーニングに楽曲が使用されるのを阻止してほしい」とユニバーサルミュージックグループがSpotifyやApple Musicに要求 - GIGAZINE



Apple Musicからダウンロードした音楽に存在する「空白の500KB」の正体とは? - GIGAZINE

2023年11月02日 10時36分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.