アニメ『TRIGUN STAMPEDE』について原作・内藤泰弘さんと武藤健司監督にインタビュー、『トライガン』を「ブーストしてリファインして濃縮したうえで還元しない」

・関連記事

「ルパン三世VSキャッツ・アイ」瀬下寛之監督&静野孔文監督インタビュー、二大タイトルの世紀のめぐり会いはどのように生み出されたのか? - GIGAZINE



アニメ映画「金の国 水の国」の渡邉こと乃監督にインタビュー、原作愛の強い監督は人気作品をどうアニメ化したか? - GIGAZINE



「The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War」佐藤英一監督インタビュー、今の時代に作られる「英雄伝説」とは? - GIGAZINE



女子高生ハイパーバトルの新たな死闘を描く『真・一騎当千』久城りおん監督にインタビュー - GIGAZINE



アニメ「エスタブライフ グレイトエスケープ」原案・谷口悟朗&監督・橋本裕之&シリーズ構成・賀東招二にインタビュー、魔改造された東京で「逃がし屋」の活躍を描く - GIGAZINE



2023年03月10日 09時00分00秒 in インタビュー, 動画, マンガ, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.