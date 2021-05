2021年05月18日 12時45分 ハードウェア

Appleの「ロスレスオーディオ」はAirPods ProやAirPods Maxでは利用できない



Appleが高品質のサウンドを実現にする「ロスレスオーディオ」と「ドルビーアトモスによる空間オーディオ」を2021年6月よりApple Musicで利用可能にすると発表しました。しかし、テクノロジー系メディアのT3はAppleから得た情報から、ロスレスオーディオがAirPods ProやAirPods Maxでは利用できないことを伝えています。



AirPods Max and AirPods Pro don't support Apple Music Lossless, Apple confirms | T3

https://www.t3.com/news/airpods-max-and-airpods-pro-dont-support-apple-music-lossless-apple-confirms





AirPods, AirPods Max and AirPods Pro Don't Support Apple Music Lossless Audio - MacRumors

https://www.macrumors.com/2021/05/17/airpods-apple-music-lossless-audio/



Apple’s $549 AirPods Max can’t play lossless Apple Music — even when plugged in - The Verge

https://www.theverge.com/2021/5/17/22440788/apple-airpods-max-lossless-music-explainer-spatial-audio



Appleの音楽ストリーミングサービスである「Apple Music」が、2021年6月から追加費用なしで「ドルビーアトモスによる空間オーディオ」と「ロスレスオーディオ」に対応することが発表されました。



追加費用なしで「Apple Music」がドルビーアトモスによる空間オーディオ&ロスレスオーディオに対応 - GIGAZINE





Appleのいうロスレスオーディオとは、「16ビット/44.1kHz」から「24ビット/48kHz」までのCD品質のことをいいます。また、「最大24ビット/192kHz」の「ハイレゾリューションロスレス」もスタートする予定とのこと。



一方で、AirPods、AirPods Pro、AirPods Maxではロスレスオーディオがサポートされないという点がT3により指摘されています。



Appleはハイエンドのヘッドホン/イヤホンとしてAirPods ProとAirPods Maxを扱っていますが、この2つはiPhoneと接続する時にオーディオをBluetooth AACコーデックとして扱います。AppleがスタートするロスレスオーディオはALAC(Apple Lossless Audio Codec)ファイルとしてエンコードされるため、AirPods ProやAirPods Maxではロスレスファイルが利用できないと、Appleは説明したとのことです。





ただし、AirPods ProもAirPods Maxもドルビーアトモスによる空間オーディオは利用可能。またドルビーアトモスによる空間オーディオは、AppleのH1チップとW1チップに対応しているため、AirPods、AirPods Pro、AirPods Maxのほか、BeatsX、Beats Solo3 Wireless、Beats Studio3、Powerbeats3 Wireless、Beats Flex、Powerbeats Pro、Beats Solo Proなどでも利用できます。



iPhone 12やAirPods MaxがサポートするBluetooth 5.0は論理的にはCD品質の音楽伝送が可能ですが、Appleが現存するデバイスや「AirPods 3」と呼ばれる第3世代のAirPodsでロスレスオーディオを可能にする見込みは、記事作成時点では小さいとT3は述べています。



一方で、Apple TVやHomePodではロスレスオーディオがサポートされています。またMacを高品質のスピーカーに接続している場合も利用可能になる可能性があるとのことです。



T3は「iPhoneで高音質な音楽を聞く最善の方法は何か」について、Appleが「ハイレゾロスレスを利用するにはDACを持つ有線ハードウェアが必要」だと説明していること、そしてiPhoneはaptXをサポートしていないことから、「iPhoneでも有線のヘッドフォンやイヤフォンを使うことだろう」と述べました。