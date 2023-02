2023年02月07日 10時28分 メモ

Dellが従業員約6600人の削減予定を発表



テクノロジー企業のDellが、従業員の約5%を削減する予定であることを明らかにしました。Dellは規制当局への提出書類の中で、今回の人員削減は「世界的に厳しい経済環境」に対応するものだとしました。



Google、Amazon、Microsoftなど大手テクノロジー企業が次々に人員削減を発表した流れに乗るように、コンピューター機器を開発・販売するDellも従業員の数を減らすことを明かしました。



Dellがアメリカ証券取引委員会に提出した資料によると、Dellは戦略的・顧客優先的な投資を行うために組織再編と行動改革を従業員に対して発表しており、これらの措置に伴って従業員を約5%削減する予定だとのこと。2022年時点で提出されたDellの年次報告書によると、Dellでは全世界で約13万3000人の従業員が働いているとされているため、削減対象はおよそ6600人とみられます。





Dellは「世界的に厳しい経済環境に鑑み、当社は慎重な対応を続けています」と述べています。Dellの株価は、この削減が発表された後に3.6%下落し、過去12ヶ月で31%下落しました。



2022年第3四半期に発表された全世界的なPC出荷台数の調査レポートによると、DellやLenovo、HPなどを含めた大手メーカーのPC出荷台数は前年同期比で15%も数を減らしているとのこと。同四半期の市場シェアで見ても、Lenovoの22.7%、HPの17.1%に次ぎ、Dellは16.1%で世界第3位の座にとどまっています。



Dellは今回の人員削減以前にも外部からの雇用を一時停止したり、出張を制限したり、外部サービスへの支出を削減したりしています。Dellの最高執行責任者であるジェフ・クラーク氏は従業員に対し、「これまでのコスト削減の動きはもはや十分とはいえません。我々は今、前途に備えるためにさらなる決断をしなければなりません」と述べました。