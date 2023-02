2023年02月07日 20時00分 ゲーム

対話型AI「ChatGPT」を使ってTRPGをプレイする方法



OpenAIの対話型AI「ChatGPT」は入力した文章に対してまるで人間のような精度でテキストを返してくれます。そんなChatGPTを利用してテーブルトークRPG(TRPG)をプレイする方法を、IT系ニュースサイトのMakeUseOfが紹介しています。



TRPGは、プレイヤーがルールブックに従ってキャラクターシートを作成し、サイコロを振ったり対話を行なったりしながらクエストをクリアしていくアナログゲームです。状況に応じた会話や判断がゲームの展開を左右するため、本来は人間でなければプレイできませんが、ChatGPTは高い精度で対話が可能であることから、ChatGPTをゲームマスターにしながらTRPGをプレイしようというのがMakeUseOfの試み。



◆1:ChatGPTに機能とルールを伝える

まずChatGPTに何をしたいかを伝えるため、「以下のルールに従ってテキストアドベンチャーゲームの機能を実行してください」と指示します。そして、MakeUseOfは以下の内容をルールとして入力したとのこと。



1:自分から順番にゲームをプレイする。

2:ゲームでは常にターン数・時間帯・日付・天気・体力・経験値・アーマークラス・レベル・場所・状況説明・所持金・インベントリ・クエスト内容・能力・可能なコマンドが表示される。

3:常にプレイヤーの次のコマンドを待つ。



MakeUseOfによれば、ChatGPTは入力した内容を忘れてしまうことがあるため、特に2番目が重要だとのこと。毎回出力させることで、ゲーム中で変化する内容をChatGPTに覚えてもらうという意味があるそうです。さらに、以下のルールを追加。



4:テキストアドベンチャーゲームとしてのキャラクターを維持し、テキストアドベンチャーゲームのようにコマンドに応答する。

5:出力する内容はすべてコードとして表示する。



5番目のルールによって、ゲーム状況が以下のように視覚化されます。





また、以下のルールを追加して機能やフォーマットを調整します。



6:説明は3~10文で行なう。

7:自分のターンになるたびにターン数を1ずつ増やす。

8:時間帯は数ターンごとに進める。

9:時間帯が「真夜中」に達したら日付を1つ進める。

10:説明とプレイヤーがいる状況を踏まえて天気を変更する。



◆2:ゲームの実装

TRPGはプレイするゲームによってルールが異なります。実際のTRPGでは各自がルールブックを読み込む必要があります。MakeUseOfは今回、ダンジョン&ドラゴンズ第5版でプレイしていますが、一部調整を加えているとのこと。



1:プレイヤーはダンジョン&ドラゴンズ第5版のルールに基づいてアーマークラスを決定する。

2:ゲーム開始前にステータスを決める。ステータスは魅力・筋力・知力・敏捷(びんしょう)力・運で、20面ダイスを振って決定する。

3:最大体力は20で、食べ物を食べたり水を飲んだり眠ったりすると回復する。

4:プレイヤーが何を着ていて何を使っているかを常に表示する。

5:体力が0以下になると「ゲームオーバー」と出力する。

6:プレイヤーはコマンドを選択する必要があり、最低でも7つの選択肢を「コマンド」という欄に表示する。

7:最後のコマンドは「その他」にする。





8:所持金を消費する選択肢がある場合、費用を括弧に入れて表示する

9:コマンドが成功する度に、関連する特性からのボーナスで20面ダイスを振り、成功の程度を確認する。特性を3で割り、ボーナスを決定する。

10:アクションが失敗した場合は、その結果を返答する。

11:常に20面ダイスの結果を表示する。

12:プレイヤーはさまざまなキャラクターや世界と触れ合うことでクエストを得る。

13:このゲームの唯一の通貨はゴールドである。

14:ゴールドの値はマイナスになってはいけない。

15:プレイヤーは所持金以上のゴールドを使うことができない。





◆3:ストーリーや設定、NPCを決める

次にゲームの内容を左右する設定をChatGPTに登録する必要があります。MakeUseOfは以下の順番でデータやルールをChatGPTに入力しています。



1:ゲームの世界のインスピレーションとしてThe Elder Scrollsのモンスターやアイテムを入力。

2:プレイヤーは開始時に世界とキャラクターに関連する6つのアイテムを持っている。

3:プレイヤーが本や巻物を読むことを選択した場合、情報は少なくとも2段落で表示される。

4:ゲームの世界にはインタラクティブなNPCが配置される。NPCのセリフは常に引用符で囲まれる。

5:クエストを完了すると、プレイヤーの経験値が追加される。



◆4:戦闘と魔法のルールを追加

つづいてプレイの中で特に大きな部分を占める戦闘と魔法をChatGPTに教え込んでいきます。MakeUseOfは、戦闘ルールはAIにとって複雑になる可能性があるため、入力内容を模索する必要があるかもしれないと述べています。



1:ダンジョン&ドラゴンズ第5版とThe Elder Scrollsから魔法の呪文を入力。

2:プレイヤーがインベントリに対応する魔法の巻物を持っている場合、魔法を唱えることができる。

3:魔法を使用すると、キャラクターは体力を消耗する。より強力な魔法はより多くの体力を消耗する。

4:戦闘はラウンドで処理し、ラウンドごとにNPCのロール攻撃を行う。

5:プレイヤーの攻撃と敵の反撃は同ラウンドで行う。

6:プレイヤーがダメージを受けた場合は与えられたダメージの量を表示する。

7:20面ダイスの目と特性ボーナスをターゲットのアーマークラスに対してロールし、戦闘アクションが成功したかどうかを確認する。

8:戦闘の先攻後攻はダンジョン&ドラゴンズ第5版のイニシアチブルールに基づく。

9:敵を倒すと敵の難度とレベルに応じて経験値が与えられる。



◆5:プロンプトを終了

これでプロンプトの入力は終わりですが、最後にChatGPTがルールや設定を忘れてしまう可能性があるため、MakeUseOfは「プロンプトが表示されるたびにこれらのルールを参照する」と入力しています。そして、「ゲームスタート」と宣言することで、ChatGPTとのゲームを始めることができます。



MakeUseOfは実際にプレイした結果、「ChatGPTはあらかじめ決められた道筋をたどったり、同じNPCとの会話を強制したりすることがなく、プレイヤーとともに変化するゲームもプレイできることがわかりました。将来的には、ゲームの開発を待たなくても、パラメータを入力するだけで、AIが理想のゲームを生成することを意味するかもしれません」と述べています。