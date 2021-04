2021年04月29日 12時00分 レビュー

ダンジョンにモンスターやワナを配置して冒険者を撃退する「Legend of Keepers」はランダム要素満載&高い戦略性で飽きのこないゲーム



ダンジョンにワナやモンスターを配置して、ダンジョンに侵入してくるヒーローから財宝を守るダンジョン管理ゲーム「Legend of Keepers」が2021年4月30日からNintendo Switch向けに登場します。「Legend of Keepers」にはダンジョン管理の戦略的な要素に加えて、ダンジョンの構成や発生イベントがランダムに変わるローグライクな要素も含まれているとのこと。一体どんなプレイ感覚のゲームなのか気になったので、Steamで公開されている早期アクセス版を遊んでみました。



Steam:Legend of Keepers: Welcome to the Dungeons Company

Legend of Keepers: Welcome to the Dungeons Company ダウンロード版 | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア)

◆世界観&システム

「Legend of Keepers」は、ダンジョン・カンパニーに雇われた「ダンジョンマスター」として、ダンジョンにモンスターやワナを配置し、ダンジョンに侵入してくるヒーローからダンジョン最奥の財宝を守ることを目的とするゲームです。ダンジョンマスターは複数種用意されており、初期状態では「奴隷の主」をプレイできます。





「Legend of Keepers」の各ステージは、「スケジュール」に記されたランダムなイベントを実行しながら、ダンジョンに時々訪れるヒーローたちを撃退することで進みます。イベントは各週に1種類だけ選択可能。例えば、以下の場合、モンスターやワナを購入できる「商人」・モンスターを強化できる「トレーナー」・ワナを強化できる「技術者」の中から1つを選択して実行できます。





他にも、戦闘の繰り返しでモチベーションを失ってしまったモンスターへのセラピーを行う「セラピスト」や……





モンスターを数週間派遣する代わりにアイテムなどの報酬を得られる「出張」など、個性的なイベントが数多く用意されています。





◆ダンジョン管理&戦闘

イベントをこなしていると、時々ヒーローがダンジョンに侵入してきます。





ヒーローがダンジョンに侵入してきたら、プレイヤーはダンジョンマスターとしてダンジョンにモンスターやワナを配置してヒーローを待ち受けます。ヒーローの上にマウスカーソルを合わせると、以下のようにヒーローの「体力」「士気」「得意属性・苦手属性」「使用する技」などのステー-タスを確認できます。ヒーローは毎回異なる組み合わせで3人1組で侵入してくるため、侵入してくるヒーローのステータスに応じて毎回異なる戦略を考える必要があります。





ダンジョンは「ワナを配置する部屋」「モンスターを配置する部屋」「ダンジョンマスターの魔法を浴びせる部屋」「ダンジョンマスターが待ち構えるダンジョン最奥」といった複数の部屋に分かれており、「ワナを配置する部屋」と「モンスターを配置する部屋」に手持ちのワナやモンスターを配置できます。





モンスターは、種類ごとに使える技やステータスが異なります。また、モンスターの配置位置は前・中・後の3カ所から選択可能なので、「ヒーローの技をくらいやすい前衛には、体力が高く、ヒーローの属性に強いモンスターを配置する」「火属性の攻撃が苦手なヒーローが多いから、火属性の技を持ったモンスターを多く配置する」「後衛に厄介なヒーローがいるから、後衛を攻撃できるモンスターを多く配置する」といったように、侵入してくるヒーローの種類や並び順に合わせて、モンスターを配置できます。





戦闘準備が完了したら、ヒーローがダンジョンに侵入してくるので、モンスターの技を選択しながらヒーローを撃退します。ヒーローの体力を0にするか、士気を0にして逃亡させることで撃退できます。



「Legend of Keepers」戦闘準備&戦闘はこんな感じ - YouTube





無事に、ダンジョン最奥の財宝を守り切れたら、倒したヒーローや逃亡させたヒーローの数に応じて1つを選んで、強化素材の「血」や「涙」とお金をゲットできます。さらに、モンスターやワナなどの報酬も獲得できます。





「Legend of Keepers」では、他のイベントと同様に複数のヒーロー集団から1つの集団を選ぶシチュエーションも発生します。難易度の高い強力なヒーロー集団を撃退すると、強力なモンスターやワナを報酬としてゲットできるので、今回はチャンピオン級のヒーロー集団を撃退してみることにします。





ヒーローたちのステータスを確認すると、3人とも体力に比べて士気が低めなことが分かります。そこで、士気を下げる効果を持ったワナや、士気を下げる技を使えるモンスターを配置して、士気を削りきって逃亡させることにしました。





以下のムービーでは、実際にチャンピオン級のヒーローたちの士気を削りまくって逃亡させる様子を確認できます。



「Legend of Keepers」でチャンピオン級のヒーローの士気を削りきってみた - YouTube





◆ダンジョンマスターの強化

ヒーローたちにダンジョンを攻略され、ダンジョン最奥に控えるダンジョンマスターまで倒されてしまうと、ゲームオーバーとなります。しかし、「死んでもリッチドクターが生き返らしてくれるから安心」とのこと。





ゲームオーバーになると、獲得していた経験値に応じて、ダンジョンマスターがレベルアップし、スキルポイントを獲得できます。





獲得したスキルポイントを割り振ることで、「ダンジョンマスターの戦闘力を上昇させる」「ワナの効果を強化する」「モンスターを強化する」といったさまざまな効果のスキルを習得できます。また、スキルポイントは好きなタイミングで割り振り直せるため、自分の戦闘スタイルに合ったスキル構成を容易に見つけられます。





なお、ゲームオーバーになったり、次のステージへ進んだりすると、獲得したモンスターやワナが初期状態に戻り、スケジュールの進行状況もリセットされます。さらに、スケジュールの構成やヒーローの組み合わせもランダムに変更されるため、挑戦するたびに異なるゲームプレイを楽しめます。





◆その他の要素

ヒーローを撃退し続けていると、功績を認められて昇進できます。昇進すると、ダンジョンの中ボスとして配置できる「ダンジョンマスター見習」を獲得できます。





ダンジョンマスターのレベルを上げると、新たなダンジョンマスター「魔女」が解禁されます。





ダンジョンマスターを切り替えると敵ヒーローの種類や味方モンスターの種類もガラリと変化するため、ダンジョンマスターごとに異なる戦略の構築が求められます。





他にも、ヒーローの体力を回復させてしまう「休憩所」がダンジョン内に配置されるなど、「Legend of Keepers」には戦略の幅を広げる要素が数多く用意されています。





◆まとめ

「Legend of Keepers」を実際にプレイしたところ、侵入してくるヒーローたちのステータスに合わせて、毎回異なる戦略を考える必要があるため、プレイする度に新鮮なプレイ感覚を味わえました。戦略ゲームでは、必勝パターンを見つけると攻略がつまらなくなってしまうこともありますが、「Legend of Keepers」にはランダムな要素が多いため、飽きることなく楽しめます。また、ランダムな要素だけでなく、自分好みのスキル構成を考える楽しみも味わえるため、戦略ゲームとローグライクゲームを絶妙に融合させたゲーム性に感じられました。



また、挑戦するたびにスキル以外の進行度がリセットされるため、「レベル上げして、強引にクリアする」というプレイは不可能。ヒーローたちのステータスに応じて戦闘スタイルを変更する必要があるので、「RPGで相手の属性を考えて攻略するのが好き」という人にオススメなゲームです。





なお、「Legend of Keepers」は2021年4月30日にNintendo Switch版が登場予定で、通常価格は1999円、2021年5月13日23時59分までは1799円でゲットできます。



Legend of Keepers: Welcome to the Dungeons Company ダウンロード版 | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア)