村開拓シミュの面白いところだけ繰り返し遊べるローグライト・シティビルダー「Against the Storm」プレイレビュー、得意不得意や食事の好みが違う種族を率いて自然の脅威に立ち向かえ

「Against the Storm」はPC版がSteamで販売されており、価格は税込3980円です。早期アクセス期間が終了すると値上げする可能性があるとアナウンスされているので、気になる人は早めにチェックするのがお勧めです。 Steam:Against the Storm https://store.steampowered.com/app/1336490/Against_the_Storm/

街作りシミュレーションゲームの楽しみ方は人それぞれですが、このジャンルの最も楽しいタイミングのひとつが、どんどん街を拡張し人口を増やして発展させていく開拓期です。そんな都市建築ゲームの真骨頂をテンポよく繰り返し遊べるゲームシステムに、プレイする度に土地の性質や建てられる建築物がランダムに変わるローグライト要素が融合したファンタジー風都市建設シミュレーション「 Against the Storm 」がSteamで配信されています。早期アクセス期間中ながら、2022年11月のリリース以来毎週のように改良を重ねて「圧倒的に好評」の評価を得ている期待作が気になったので、実際にプレイしてみました。 Steam:Against the Storm https://store.steampowered.com/app/1336490/Against_the_Storm/

2023年05月03日 19時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

