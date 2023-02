AMDはCPUとGPUの価格をつり上げるために供給を制限しているとリサ・スーCEOが明かす

・関連記事

AMDが3D V-Cacheを搭載したゲーマー向けRyzen 7000シリーズCPUを発表 - GIGAZINE



5nmで製造されるAMD製CPU「Ryzen 7000シリーズ」の海外レビューまとめ、Intel製CPUとの性能差やゲーミング性能が明らかに - GIGAZINE



AMDの「Zen 4」採用CPUではIPCが最大10%向上し「RDNA 3」採用GPUではワットパフォーマンスが50%向上することが明かされる - GIGAZINE



IntelとAMDのCPUをあらゆる視点から比較した結果が公開中、どちらのCPUを買うべきか? - GIGAZINE



なぜロシアへIntelやAMDなどのチップや部品が輸出規制されているのに大量に輸入され続けているのかというグローバルサプライチェーンの仕組みが明らかに - GIGAZINE

2023年02月02日 14時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.