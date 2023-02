2023年02月02日 15時00分 ハードウェア

Western Digitalが9億ドルの投資を受けてキオクシアを合併する可能性が報じられる



世界最大規模のデータストレージ企業であるWestern Digital(ウエスタンデジタル)が複数の投資ファンドから合計9億ドル(約1160億円)の出資を受けました。この出資によって日本の半導体メーカーであるキオクシアを合併するとみられています。



Western Digitalは2023年1月31日に投資ファンドのアポロ・グローバル・マネジメントとエリオット・インベストメント・マネジメントから合計9億ドル(約1160億円)の出資を受けました。Western Digitalのデビッド・ゲックラーCEOは「この出資は会社の資本を適切に運用し、将来の戦略的意志決定のためのオプションを維持するための包括的なプロセスの結果です」と述べています。



Western Digitalに対する9億ドルの出資は、日本の半導体メーカーであるキオクシアの合併の兆候とみられています。これまでWestern Digitalは2021年8月頃からキオクシアと合併交渉中であったことが報じられていました。



Western Digitalがキオクシアと合併交渉中であることが判明、買収額は2兆円超か - GIGAZINE





関係者は「Western Digitalとキオクシアの合併は記事作成時点でも交渉中であるため、詳細についてはコメントを控える」と述べています。また、Western Digitalはキオクシアのフラッシュメモリー部門を統合して合併し、アメリカで合同の上場企業を設立すると考えがあるとのこと。一方でキオクシアのHDD部門は統合されず、これまで通り独立を保った製造を行うと予想されています。



Western Digitalは世界的なインフレにより、消費者がスマートフォンやコンピューターの購入を控える一方で、データストレージ市場の供給過多による収益の減少に苦しんでいます。また、また、ストレージ向けの半導体市場はサムスンの一強状態が続いているため、Western Digitalによるキオクシアの合併によってデータストレージ市場の財政的な起爆剤となることが期待されています。