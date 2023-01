1万2000人を解雇したGoogleに対して投資家がさらなる人員削減と給与引き下げを要求

Google institutional investor calls for wider cuts: 30k jobs • The Register https://www.theregister.com/2023/01/25/google_investor_more_cuts/ Alphabetのサンダー・ピチャイCEOおよび取締役会に宛てた書簡を発表したのは、イギリスの著名なヘッジファンドマネージャーであるクリストファー・ホーン氏が運営するヘッジファンド・TCI Fund Managementです。

・関連記事

Spotifyが全従業員の約6%にあたる約600人を解雇 - GIGAZINE



Microsoftが1万人の解雇を決定、1540億円のリストラ費用を投じた史上2番目に大規模な人員整理 - GIGAZINE



Amazonが史上最多の1万8000人以上の解雇を開始、主に小売部門と人事部門に影響 - GIGAZINE



Googleが1万人以上の人員削減を進めるために社内の業績評価システムを厳しくしている可能性 - GIGAZINE



2023年01月26日 11時15分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.