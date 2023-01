2023年01月09日 22時30分 ネットサービス

「AIを用いて絵を描いた」としてアーティストがReddit最大のアートコミュニティをBANされる



巨大掲示板サイト・Redditは特定の話題ごとに「サブレディット」と呼ばれるスレッドに分かれていますが、その中で2200万人が参加するアート系最大のサブレディット「r/Art」で、AIを用いているという疑いをかけられたアーティストがBANされたことがわかりました。アーティストは「自分はアート制作でAIのサポートは受けていません」と説明しています。



'I Don't Believe You:' Artist Banned from r/Art Because Mods Thought They Used AI

https://www.vice.com/en/article/93ayja/elon-musks-tweets-twitter-lawsuit



サブレディット「r/Art」をBANされたアーティストのベン・モラン氏は、自ら「r/Art」のモデレーターとのやりとりを公開しています。



We are in the world which real artists is being punished because he's the victim of these thief called AI artists? #Savehumanartist #noAIart #NoAI #SavefutureArt pic.twitter.com/yTQAeyc8SR — ben moran artist (@benmoran_artist)

Today I has been permanent banned from an 22M followed art group in Reddit. And this is what I get when asking the mod. Am I really need to give up my artstyle? — ben moran artist (@benmoran_artist)



このやりとりによると、BANされたきっかけはモラン氏が「A Muse in WarZone」と題して投稿した画像。モラン氏は同じ画像をDeviantArtに「Elaine」のタイトルで公開しています。



Elaine by BenmoranArtist on DeviantArt

https://www.deviantart.com/benmoranartist/art/Elaine-941903521





モラン氏は「必要なら編集過程がわかるPSDファイルを提供できます。私はAI支援は利用しておらず、この罰は間違っています」と反論しましたが、モデレーターは「信用できません。AIが生成したデザインであることは明白なので、本当に『描いた』かどうかは問題ではありません。もしあなたが『本物』のアーティストなら、別のスタイルを見つけるべきです。なぜなら、A:あなたがAIを使っていないと言っても誰も信じないし、B:AIはあなたが数時間かけて描いたものよりいい絵を数秒で作れるから、です。これが世のならいです」とけんもほろろな対応でした。



ニュースサイト・Motherboardによれば、モラン氏はこの仕事をデジタルアーティストによる共同制作グループ・Kart Studioから請け負ったとのこと。「A Muse in WarZone」の場合、他のアーティストが初期スケッチを描き、途中からモラン氏が仕上げた作品だということで、制作には約100時間ほどかかっているそうです。



Motherboardは、ゲームに出てくる女性戦士風の装いをルネッサンススタイルで描くのはAIが生成するイラストとしてよく見かけるものであることを認めつつも、この種の絵はAI登場以前から求められる絵でもあると指摘しています。モラン氏も、アーティストのRuan Jia氏、Huang Guangjian氏、Piotr Jabłoński氏らの影響に言及しています。



なお、「r/Art」は2023年1月初頭に一時的にプライベート化されましたが、記事作成時点では再び公開されています。



ちなみに、モラン氏は画像生成AIについて「私たちデジタルアーティストとこれまでのすべてのアーティストを殺しています。人間のアートを守ってください」「筆や紙やペンではなく、キーボードで絵が描かれる世界には住みたくありません」と述べていて、皮肉にも、AIをよしとしないr/Artのモデレーターと似た意見を持っているようです。