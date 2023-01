宇宙で太陽光発電してワイヤレスで送電するプロジェクト「SSPP」が2023年1月3日から稼働開始

カリフォルニア工科大学の 宇宙太陽光発電プロジェクト(SSPP) は2023年1月3日に、 宇宙太陽光発電実証機(SSPD) をSpaceXのファルコン9で軌道上に打ち上げました。このSSPDは宇宙で太陽光発電を行い、そのエネルギーを地球に伝送する計画をテストするための試作機となっています。 SpaceX - Transporter 6 (Dedicated SSO Rideshare) - Falcon 9 Block 5 Rocket Launch https://www.spacelaunchschedule.com/launch/falcon-9-block-5-transporter-6-dedicated-sso-rideshare/ Caltech to Launch Space Solar Power Technology Demo into Orbit in January | www.caltech.edu https://www.caltech.edu/about/news/caltech-to-launch-space-solar-power-technology-demo-into-orbit-in-january SSPPは2011年に発足したプロジェクトで、カリフォルニア工科大学理事会の終身メンバーで慈善家のドナルド・ブレン氏が宇宙太陽光発電の可能性を追求するために立ち上げたものです。

2023年01月10日 06時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, 動画, Posted by log1i_yk

