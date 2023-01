Appleの命名規則を分析して分かりやすく可視化したサイト「How Apple Names Things」

Appleの製品では「iPhone」や「iPod」「AirPod」「AirPlay」といった言葉や単語を再利用した命名が行われています。そこで、データ研究者の Nicolas Kruchten 氏は、Apple製品の名前に含まれる要素を可視化して「 How Apple Names Things 」と題したウェブサイトを公開しています。 How Apple Names Things https://nicolas.kruchten.com/appleTM/ How Apple Names Things https://nicolas.kruchten.com/content/2022/12/apple_tm/ 実際の「How Apple Names Things」はこんな感じ。「store」や「play」「tunes」などのノードが確認でき、Apple製品で頻繁に使われている「apple」と「i」のノードが強調されています。また、画面内でノードをクリックするとそのノードに注目できる他、スクロールで拡大・縮小できます。情報元はAppleの 商標リスト とのこと。

・関連記事

Appleは開発中のAR/VRヘッドセットのOS名を「xrOS」に変更し早ければ2023年にも発表するとの報道 - GIGAZINE



Appleが「Reality One」や「Reality Pro」を商標出願、ウワサのARヘッドセットが間もなく登場か - GIGAZINE



Appleの出願特許から「Apple Watchのデジタルクラウンが光学センサーに代わる」可能性が明らかに - GIGAZINE

2023年01月07日 21時00分00秒 in レビュー, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.