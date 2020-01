在りし日のスティーブ・ジョブズの映像やAppleの歴代CMなどをすべてまとめたウェブサイト「The Apple Archive」

若き日のジョブズ氏がアップルとアイルランドについて語る1980年のインタビュー映像が以下。 Steve Jobs' interview about Apple and Ireland - The Apple Archive https://www.applearchive.org/1980-feed/steve-jobs-interview-about-apple-and-ireland ジョブズ氏といえばジーンズにスニーカー、そして黒のタートルネックというファッションが有名で、とりわけ黒のタートルネックは後に「 カリスマの象徴 」とさえみなされるようになりました。そんなジョブズ氏も、25歳のときにはスーツ姿にネクタイを締めており、髪の毛がフサフサでした。

以下のリンクから初代iPhoneのテレビコマーシャル「Watered Down」を視聴できます。 iPhone — TV Ad — Watered Down — The Apple Archive https://www.applearchive.org/2007-feed/iphone-tv-ad-watered-down ページ中央に埋め込まれたムービーを、クリックするとムービーがスタート。

2020年01月17日 15時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, ハードウェア, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.