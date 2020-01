【訃報】J・R・R・トールキン作品の編集者として残された作品を出版してきたクリストファー・トールキン氏死去

by Annie Spratt 「指輪物語」の作者である J・R・R・トールキン の三男で、編集者としてトールキンの遺稿を数多く出版、後世のトールキン研究に大きく貢献した クリストファー・トールキン 氏が亡くなりました。95歳でした。 Christopher Tolkien has died – The Tolkien Society https://www.tolkiensociety.org/2020/01/christopher-tolkien-has-died/

