2022年12月30日 16時00分 乗り物

テスラのモデルYがヨーロッパで1番売れた自動車ランキング1位を奪還



中国では需要が落ち込んでいることが指摘されているテスラのSUV「モデルY」が、ヨーロッパではフォルクスワーゲンの「Golf」などを抜いて1カ月に最も売れた自動車のトップに立ったことがわかりました。



自動車業界紙・Automotive News Europeによると、2022年11月のヨーロッパにおけるモデルY販売台数は1万9144台でした。モデルYは2022年9月は1位だったものの、10月は順位を大きく落としてトップ50から姿を消していました。11月は前月比261.4%増のV字回復でのトップ奪還となりました。





自動車ニュースサイト・electrekは、ヨーロッパでモデルY人気が高まった時期は、ベルリンのギガファクトリーでの生産数を増やした時期と一致していると分析しています。



モデルYの販売台数は12月にさらに伸びると推測されていますが、一方で、10月の順位低迷は中国からの出荷台数不足が影響したと指摘されています。テスラは2022年の年末から2023年の旧正月にかけて上海工場で減産する方針となっており、他の工場での生産数を増やすことでカバーできるのか、影響がどのように出るのか気になるところです。



なお、2022年1月から11月のデータだと、1位はプジョー208で19万3743台、2位はダチア・サンデロで18万553台、3位はフォルクスワーゲン・T-Rocで16万4628台。テスラ・モデルYは10万5283台で20位です。