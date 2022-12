銀行口座のお金はカジノのチップと同じ

多くの人は「一万円札と銀行口座に入った1万円は同じで、形が違うだけ」「デジタルマネーは現金を使いやすくしたものに過ぎず、同じものをより現代的にしただけ」と考えています。このように、現金とそれ以外のものが「同じ価値のお金が違う形になっているだけ」と信じ込むのは「OTOMI(One-Type-Of-Money-Illusion:お金の形態は1種類だけという錯覚)」であり、金融における多くの重要なテーマを理解する妨げになっていると元金融ブローカーのブレット・スコット氏が指摘しました。 The Casino-Chip Society - by Brett Scott https://brettscott.substack.com/p/casino-chip-cashless-society ある人が現金を銀行に預けると、口座にお金があることを表す「銀行預金」を獲得することになります。多くの人は「銀行預金は銀行の中にある現金だ」と考えてしまいますが、実際に銀行預金分の現金が存在するわけではありません。 「現金」とそれ以外の形態について、スコット氏はカジノのチップに例えて説明しています。Aさんが1万円の現金をもってカジノに入り、それをチップに変換したとします。そうすると「カジノに渡った1万円」と「カジノが発行したチップ」の2種類が存在することになりますが、重要なのはAさんはもはや現金を持っていないということです。チップはあくまで「借用書」にあたり、借用書をキャッシュバックして初めて現金を取り戻すことができるというのがカジノの仕組みです。

2022年12月17日

