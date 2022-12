DeepMindが開発したAIの「AlphaCode」がプログラミングコンテストで「平均」評価を獲得

Competitive programming with AlphaCode https://www.deepmind.com/blog/competitive-programming-with-alphacode DeepMind's AlphaCode attains 'average' rating in programming competition https://techxplore.com/news/2022-12-deepmind-alphacode-average-competition.html AlphaCodeは 競技プログラミング レベルのプログラミングを可能にするAIで、目的のプログラムやアプリケーションを作成するコードの生成をそつなくこなすことができます。AlphaCodeは5000人以上が参加したコンテスト「Codeforces」において上位54.3%以内に入賞しており、コードの内容について「平均的」という評価を獲得しました。 自動プログラミングAIの「AlphaCode」をDeepMindが発表、競技プログラミングレベルのコード生成が可能 - GIGAZINE

2022年12月12日 12時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

