大阪に初出店したゆで太郎で季節の味が楽しめる「ミニ小柱と春菊のかきあげ丼セット」を食べてみた

・関連記事

松屋の牛めしの肉が出汁のやさしいうどん&シャキシャキのネギと絡む「ネギたっぷり肉うどん」は冬にぴったりの温かメニュー - GIGAZINE



漬けイカにパンチの効いたコチュジャンたれと卵を合わせたなか卯の「漬け烏賊ユッケ丼」を食べてみた - GIGAZINE



火鍋オイルが辛さを加速させるすき家の「牛・麻辣火鍋定食」を食べてきた - GIGAZINE

2022年12月12日 12時15分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.