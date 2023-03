ピリ辛スパイスとかつおだしがマッチしたなか卯の「和風カレー」と「和風カレーうどん」を食べてみた

・関連記事

しびれる麻辣ダレとシャキシャキもやしがクセになるすき家「にんにく麻辣もやし牛丼」を食べてみた - GIGAZINE



一口であさり風味が突き抜けていくガッツリ濃厚な「あさりバターうどん」をなか卯で食べてきた - GIGAZINE



牛すき焼きとチキンカツが合体して食べごたえ抜群すぎる一皿になったかつやの「牛すき焼きとチキンカツの合い盛り」を食べてみた - GIGAZINE



プリッとした車海老&ふわふわ穴子&真鯛の豪華共演「天然車海老のごちそう天丼」&桜海老たっぷりサクサクの「桜海老天丼」を天丼てんやで食べてきた - GIGAZINE



新具材「炙り白謎肉」の炭火焼きのような香ばしさとうまみが塩で際立つ日清食品「カップヌードル ねぎ塩」試食レビュー - GIGAZINE

2023年03月17日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.