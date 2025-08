AIのゲーム性能を測定するベンチマークプラットフォーム「Game Arena」をGoogleが公開

異なる大規模言語モデル(LLM)の性能について、ゲームを通じて測定するためのプラットフォーム「 Game Arena 」が公開されました。ゲームの解き方を推論させることで、AIの思考プロセスの一端がうかがえると期待されています。 Kaggle Game Arena evaluates AI models through games https://blog.google/technology/ai/kaggle-game-arena/

2025年08月05日 12時15分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

