KFCがユダヤ人襲撃事件「水晶の夜」を祝うメッセージを投稿してしまう

日々設定されている何かの記念日に合わせて「○○の記念日はこれを食べてお祝いしよう!」という宣伝が行われるのは、食品業界ではよく見かけますが、ケンタッキーフライドチキン(KFC)が、1938年に起きた「 水晶の夜 」事件を祝うかのようなメッセージを投稿し、謝罪する事態が発生しました。 KFC apologizes after accidental Kristallnacht 'treat yourself' message - The Jerusalem Post https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/article-721945 ドイツ・ベルリン在住のLEVINSKY(djlevinsky)氏がツイートした画像は、KFCのアプリからの通知で、「Reichspogromnacht記念日、カリカリのチキンと一緒にとろとろのチーズを堪能してください。KFCチーズで!」という旨のメッセージが表示されています。

・関連記事

ナチスが2万人のニューヨーカーを熱狂させた1939年の映像を使った反ナチスCMが「ふさわしくない」として排除される - GIGAZINE



80年前に沈没したナチスの軍艦が有毒化学物質で海を汚染し続けている - GIGAZINE



89歳の「ナチスばあちゃん」がホロコースト否認で禁錮2年を言い渡されて行方をくらますも逮捕される - GIGAZINE



「ナチス」の語をSlackで使ったユダヤ人従業員を解雇した件でGitHubが謝罪 - GIGAZINE



2022年11月13日 23時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.