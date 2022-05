「やらなければいけないこと」ではなく「その日にやったこと」を登録して後から振り返ることができる「memoir」レビュー

・関連記事

一生分の一週間を記録できる日記機能つきカレンダー「Life Calendar」を使ってみた - GIGAZINE



Wiki風にメモを作成可能な無料テキストエディタ「Zim」 - GIGAZINE



基本無料で複数のタスクとスケジュールをパスワード付きで強力に管理できる「SingularityApp」 - GIGAZINE



無料でウェブサイト上にカード感覚でタスク管理を表示できる「Betafeedback」 - GIGAZINE

2022年05月14日 22時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.