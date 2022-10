加速するインフレの中でも人々は「食料や衣料への支出」よりも「サブスクへの支出」を優先するという研究結果

厳しい経済状況から世界各国でインフレが加速し、生活への不安から家庭の支出を見直す人も増え始めています。アメリカでも景気後退への不安から生活費を削減する傾向が見られていますが、人々は食料や衣料費を減らすことはあっても、AmazonプライムやNetflixなどのサブスクリプションに費やすお金はほとんど減らさない傾向にあることが分かりました。 Thinking | National Research Group "(NRG)" Entertainment Market Research https://www.nationalresearchgroup.com/news/subscriptions-renew-as-consumers-cut-back Consumers prioritize Netflix, Amazon Prime over groceries and gas https://www.cnbc.com/2022/10/06/consumers-prioritize-netflix-amazon-prime-over-groceries-and-gas.html NetflixやSpotify、Amazonプライムといったサブスクリプションサービスは多くの人々の生活に欠かせないものとなっており、National Research Groupの調査によると、調査対象となった約2500人のアメリカ人のうち51%が「毎月の支出のかなりの割合を占める」と回答しているそうです。サブスクリプションに費やすお金は平均して135ドル(約2万円)であり、これは毎月の予算の17.8%を占めているとのこと。

2022年10月07日 17時00分00秒 in Posted by log1p_kr

