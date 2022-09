頭痛に対して「マグネシウム」の摂取が有効な理由とは？

寝不足や風邪、緊張などが原因で起こる「頭痛」について、ヘルスライターのルー・マッジ氏が「マグネシウムが有効だ」として、その理由について解説しました。 What's the science behind taking magnesium for headaches? | Live Science https://www.livescience.com/magnesium-for-headaches ある レポート によると、頭痛はアメリカ人が医者にかかる理由として上から14番目に数えられるものであり、その割合は全体の1.5%程度だとされている一方で、別の レポート ではアメリカ人の4%が慢性的な頭痛に悩まされていることが明らかになっているなど、決して有病率は少なくありません。 性と生殖を専門とする医師のデボラ・リー氏によると、頭痛には身体的・精神的ストレスが理由とされる「緊張型頭痛」や、血管の拡張および自律神経への刺激が理由とされる「群発頭痛」のほか、鎮痛剤の飲み過ぎや過度の飲酒、風邪やインフルエンザなどのウイルス性感染症の症状の1つとして起こるものなど、さまざまな種類があるそうです。それぞれに異なる原因があり、慢性的な頭痛を抱える人は医療機関にみてもらうべきだとマッジ氏は指摘しています。

2022年09月07日 20時00分00秒 in 食, Posted by log1p_kr

