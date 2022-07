Twitter株を買うべきかどうかがわかる半分ジョークなシミュレーター「Should I Buy Twitter?」

すると、以下のようにシミュレーターが結果を表示してくれます。今回は「YES! You should buy twitter!」とのことで「買うべき」と判断されました。結果には、回答者がTwitter株にどれほどの価値があると考えているのか、現在の株価と差し合わせてROI(投資利益率)がどれほどなのかも記載されています。今回は50.48ドル(約6900円)の価値があると考えており、ROIが27%だと判断してくれたようです。回答者が考える価値が現在の株価より高い場合は「買うべき」とのことですが、「これは適切な投資アドバイスではありません。これはジョークです」とも記載されています。

テスラCEOのイーロン・マスク氏がTwitter買収について世間を騒がせている中、Twitterの株価は乱高下して投資家たちの頭を悩ませています。そんなTwitter株を購入すべきかどうかを、ユーザーが抱くTwitterやマスク氏に対する印象を回答することで判断してくれるシミュレーターが「 Should I Buy Twitter? 」です。 Should I buy Twitter? https://shouldibuytwitter.com/ 「 Should I buy Twitter? 」のページにアクセスし、「START」をクリックします。

2022年07月23日 21時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

