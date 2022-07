2022年07月23日 18時30分 メモ

川の水をコップで飲んだ政治家がひどい腹痛のため入院する羽目に



インド西北部・パンジャーブ州のバグワント・マン首相が、川の水をコップですくい上げて飲むアピールをしたあと、ひどい腹痛になり入院したことが報じられています。マン首相が所属するアーム・アードミ党は定期健康診断だとして、川の水を飲んだことの影響を否定しています。



Bhagwant Mann Discharged From Delhi Hospital After A Day

https://www.ndtv.com/india-news/bhagwant-mann-in-delhi-hospital-days-after-drinking-polluted-water-3179396



Days after drinking water from Kali Bein, Punjab CM Bhagwant Mann in hospital | Cities News,The Indian Express

https://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/punjab-news-bhagwant-mann-hospital-admitted-stomach-ache-delhi-apollo-hospital-8042452/



It’s safe, declared Indian minister as he drank a glass of ‘holy’ river water. You can guess what happened next ...

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/07/22/indian-minister-hospitalised-drinking-holy-river/



アーム・アードミ党がツイートした、川の水を飲むマン首相の映像がコレ。



ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ CM @BhagwantMann ਜੀ



ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ pic.twitter.com/4LnU0U66wQ — AAP Punjab (@AAPPunjab)



自らコップを持ち、川の水をくむマン首相。





そのまま、くんだ川の水をグビグビと、グラス半分ぐらい飲んでいます。





この川は、パンジャーブ州の都市スルタンブール・ロディを流れるカリベイン川。マン首相は川の浄化22周年記念を祝して招待され、川のほとりへの植樹を行ったあと、川の水を飲むことになりました。カリベイン川には日常的に生活排水や汚水が流れ込んでいたとのこと。



パンジャーブ州では川や排水路をきれいにする州全体を挙げたキャンペーンを始めたところで、首相が川の水を飲んだこともアピールに利用されていました。