2022年07月11日 14時00分 ゲーム

Steamで配信中のHD版「アサシン クリード III レディ リバティ」が9月1日以降は販売終了&プレイ不可能か



日本では「アサシン クリード III レディ リバティ」としてリリースされた「Assassin's Creed III Liberation」のHD版である「Assassin's Creed Liberation HD」は、Steam・PlayStation Store・Xbox LIVEといったゲームストア上で配信されているのですが、Steam版の同作が2022年9月1日以降は販売終了となり、さらに購入者もプレイできなくなる可能性があると話題になっています。



Assassin's Creed Liberation HD will not be accessible following September 1st according to its Steam page : Games

https://www.reddit.com/r/Games/comments/vvppt2/assassins_creed_liberation_hd_will_not_be/



Assassin's Creed Liberation Delisted & to Be Unplayable Even to Owners Starting September 1 on Steam

https://mp1st.com/news/report-assassins-creed-liberation-delisted-to-be-unplayable-even-to-owners-starting-september-1-on-steam



Ubisoftは2022年9月1日以降、過去の人気タイトル15作品のマルチプレイヤー機能およびオンライン機能を終了すると発表。Ubisoftはオンラインサーバーの閉鎖理由を「新しい、あるいは人気のあるタイトルをプレイしているプレイヤーに素晴らしい体験を提供することにリソースを集中させるため」と説明していましたが、ゲーム自体をプレイできなくなるとはアナウンスされていませんでした。



Ubisoftが15タイトルで9月以降にマルチプレイヤー&オンライン機能を終了すると発表 - GIGAZINE





しかし、Steam版「Assassin's Creed Liberation HD」の販売ページに新しいお知らせが追加され、2022年9月1日以降はプレイできなくなるような文言があると話題になっています。このお知らせんを発見したのはRedditユーザーのStomphulkさんで、お知らせはUbisoftがオンラインサーバーの閉鎖をアナウンスしてから数日後に発見されました。



Steam:Assassin’s Creed® Liberation HD

https://store.steampowered.com/app/260210/Assassins_Creed_Liberation_HD/





お知らせの内容は以下の通り。上から2つ目が「パブリッシャーからのリクエストにより、Assassin’s Creed Liberation HDのSteamでの販売を終了する」というもので、3つ目が「Please note this title will not be accessible following September 1st, 2022(2022年9月1日以降、このタイトルにはアクセスできなくなる)」というもの。つまり、Steam上でAssassin’s Creed Liberation HDを購入したユーザーも、9月1日以降は同作のプレイが不可能になる可能性があるというわけです。





「アサシン クリード III レディ リバティ」は2012年にPlayStation Vita向けにリリースされた、アサシン クリード IIIと世界観を共有する作品。アサシン クリードシリーズ初の黒人女性を主人公とした作品で、2014年にはPlayStation 3やPC向けにHD版がリリースされました。



Steam上でAssassin’s Creed Liberation HDの販売が停止&プレイが不可能になる件について報じたゲームメディアのMP1stは、「このような事態が起こるため、デジタルゲームは一部の消費者グループから忌み嫌われます」「ゲームがデジタルゲームストアで配信されなくなるということは一般的ですが、タイトルが完全にプレイできなくなるという事例はほとんどありません」と記しています。



なお、MP1stは「これが新たなトレンドの始まりとはならないことを願いましょう」と報じ、ゲームの販売終了と同時にプレイが不可能になるような事態が起きないことを願っています。MP1stは今回の事例について回避策が計画されていないかにUbisoftに連絡していますが、記事作成時点で返答は得られていません。