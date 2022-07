2022年07月05日 06時00分 ネットサービス

「悪質なハンドルネーム」のユーザーは悪質な書き込みでBANされる確率が2倍以上



世界最大級のオンライン掲示板であるRedditをテーマにした研究により、悪質なユーザーネームを使用するRedditユーザーがモデレーターにアカウントを停止される可能性は、そうではないユーザーに比べて約2.2倍も高いことが分かりました。



Namespotting: Username toxicity and actual toxic behavior on reddit - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563222001935



New study finds Reddit users with toxic usernames are more likely to generate toxic content

https://www.psychnewsdaily.com/reddit-toxic-usernames-and-toxic-content/



Redditの書き込みに関する研究により、「IluvHitler(=I Love Hitler:ヒトラー愛してる)」などの悪質なユーザー名と悪質な投稿との間に関係があることを突き止めたのは、ポーランドのグダニスク大学とヴロツワフ工科大学、および北見工業大学の研究者らのチームです。



研究チームはまず、Redditの書き込みに関する2つのデータセットを用意しました。1つ目は2020年2月12日~2月22日までにReddit上で活動した「悪質なユーザー名」の利用者12万2000人と、「無害なユーザー名」の24万4000人のデータで、2つ目は2020年6月20日~7月9日までの間に書き込みを行った「悪質なユーザー名」の利用者20万7000人と、「無害なユーザー名」の20万7000人のデータです。



by Text100



膨大な数のユーザー名が悪質かどうかの判別には、自動モデレーションサービスであるUsername Guardian by Samuraiが用いられました。このサービスは、ユーザー名の悪質性を人種差別、同性愛嫌悪または暴力的な言葉を含む「攻撃的」、典型的な罵倒語を含む「下品」、明示的に下品ではないがドラッグや人間の生理現象に関連する言葉を使った「不適切」、「性的」などに分類することが可能で、意図的なスペルミスやLeetなどにも対応しているとのこと。



研究チームが、各データセットから悪質なユーザー名の利用者5万人と無害なユーザー名の利用者5万人を無作為に抽出して分析したところ、「悪質なユーザー名」を持つ中程度に活動的な利用者は、無害なユーザー名を持つ同様の利用者に比べて、悪質な書き込みをする確率が38%も高いことが判明しました。



特に悪質なコメントをする割合が高いのは「下品」や「性的」に分類されるユーザー名の利用者で、無害なユーザー名の利用者に比べて50%も高い割合で悪質なコメントを書き込んでいたとのこと。コメントの悪質性にも特徴があり、下品なユーザー名の利用者は個人攻撃をする確率が最も高く(平均より45%増)、また性的なユーザー名の利用者はセクハラや性的発言をする確率が最多(平均より250%増)と、ユーザー名の傾向がそのまま掲示板上での発言に表れる結果となりました。





なぜ悪質なユーザー名の利用者が有害な書き込みをするのかについては、いくつか仮説が立てられています。その1つが、「好戦的、もしくは人格障害に苦しんでいること」が、他の利用者を頻繁に攻撃をする理由になっているとの説です。また、「若い利用者ほどわざと挑発的なユーザー名を選んでネット上で攻撃的な発言をする」という説や、「物議をかもしそうな名前の利用者は他の人から攻撃を受けることが多く、それに対して報復することが結果的に悪質なコメントにつながる」という説もあるそうです。



研究チームは、悪質な書き込みのほとんどはごく一握りのユーザーによって生成されるものだということを強調しています。なぜなら、悪質なユーザー名を持つ利用者は全体の約2.7%しかおらず、しかも悪質なユーザー名を持つ利用者のうち58%~65%は悪質な投稿をしていなかったからです。





また、「concern trolling(懸念荒らし)」のように、一見すると善良な書き込みでありながら実質的には有害な書き込みも今回の研究には含まれていません。「concern trolling」とは、あるグループの味方を装いつつもそのグループにとって有益な事柄に懸念を表明し、逆にそのグループの信用が損なわれるような行動を提案するある種のなりすましのことです。



その上で研究チームは、「オンラインでの悪質なふるまいとその予防に関する研究は重要です。なぜなら、それらへの関与はメンタルヘルスに悪影響を及ぼし、不安・ストレス・うつ病・自殺念慮のリスクを高め、薬物乱用や暴力につながる可能性があるからです」と述べて、悪質な書き込みによる被害を防ぐ取り組みの必要性を訴えました。