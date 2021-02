マルウェア拡散に利用されやすいツイートの特徴とは？

悪意あるウイルスを含むウェブページへのURLを記載したツイートには、拡散を広げるべく巧妙に選ばれた言葉が使われていることが、カーディフ大学の研究チームによって明らかにされました。 Tweets of fear used to spread malicious viruses online - News - Cardiff University https://www.cardiff.ac.uk/news/view/2494305-tweets-of-fear-used-to-spread-malicious-viruses-online

・関連記事

喜び・悲しみ・嫌悪など、人間の感情のうち最速で拡散されるのは何か? - GIGAZINE



ソーシャルネットワーク上で最も影響力のある感情は「怒り」 - GIGAZINE



なぜネット上では「ウソ」が真実よりも拡散されてしまうのか? - GIGAZINE



TwitterやInstagramにはびこる「デマ拡散ボット」の見分け方とは? - GIGAZINE



「SNSは不健全な状態だ」とLinuxの生みの親リーナス・トーバルズがインタビューで言及 - GIGAZINE



ネット上で他者を攻撃しやすいのは一体どういうタイプの人なのか? - GIGAZINE

2021年02月08日 16時00分00秒 in サイエンス, セキュリティ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.