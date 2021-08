怒りの投稿に「いいね」をもらった人は怒りの投稿が激化するという研究結果

'Likes' and 'shares' teach people to express more outrage online https://phys.org/news/2021-08-people-outrage-online.html イェール大学のウィリアム・ブレディ氏らは、Twitterの投稿で「怒り」を表明したユーザーのその後の投稿を追跡調査することに。「怒り」を追跡できる機械学習ソフトウェアを作り上げ、7331人のTwitterユーザーと約1270万件のツイートを分析して、ユーザーが時間と共にどれほどの「怒り」を示したのかを研究しました。ソフトウェアは特定の単語や大文字、感嘆符などに基づいて投稿を識別するものでした。 ブレディ氏らは研究を進めるうちに、日々の「怒り」の投稿が他ユーザーからのリアクションと有意に関連していることを発見します。さらに、「怒り」を表明した投稿に「いいね」や「リツイート」を多くもらったユーザーは、「怒り」を表現したことで「報われた」と感じ、後の投稿で「怒り」を表明する可能性が高くなったことも分かりました。

TwitterのようなSNSは、個人的な文章のやり取りの他に「いいね」や「共有」で投稿に対してリアクションを示すことができます。このようなリアクションはユーザーにとって「報酬」と捉えられ、一部のユーザーは「報酬」欲しさに投稿がより激化する可能性があることが、研究により示されました。 How social learning amplifies moral outrage expression in online social networks | Science Advances https://advances.sciencemag.org/content/7/33/eabe5641

・関連記事

ソーシャルネットワーク上で最も影響力のある感情は「怒り」 - GIGAZINE



喜び・悲しみ・嫌悪など、人間の感情のうち最速で拡散されるのは何か? - GIGAZINE



過激派が集う海外匿名掲示板「8kun」を事実上支援しているホスティングプロバイダ「VanwaTech」創設者の考えとは? - GIGAZINE



被害者だとアピールしがちな人は「他人からいい人に見られたがる傾向」があるという指摘 - GIGAZINE

2021年08月16日 16時05分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.