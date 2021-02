存在しないネコや女性の顔を生成するAIがTwitterのボットに悪用されている

近年ではAIを使って架空の人物の顔写真を簡単に生成できるようになっており、「 AIが作り出した架空の人物をエンジニアとして紹介する 」といった悪用の事例も報告されています。新たに Conspirador Norteño というTwitterアカウントで活動するデータサイエンティストが、「AIが作り出した現実には存在しないネコや女性の顔写真を利用するTwitterのボットが大量に存在する」と指摘しています。 Twitter Accounts With AI-Generated Cat Avatars at Center of Turkish Porn Bot Ring https://www.vice.com/en/article/z3v579/twitter-accounts-with-ai-generated-cat-avatars-at-center-of-turkish-porn-bot-ring TwitterやInstagarmなどのSNSでは、デマを拡散したり特定の商品の宣伝を行ったりするボットアカウントや、ボット同士がお互いをフォローして拡散力を高めるネットワークの存在が問題視されています。SNS各社は ボットアカウントを削除 するといった対策を取っていますが、近年ではボットが巧妙になり、一見しただけでボットだと見抜くのは困難だそうです。 2021年2月14日、Conspirador Norteñoが「 @Dilde97512368 」というボットアカウントのアイコン画像に、人工知能アルゴリズムの一種である 敵対的生成ネットワーク(GAN) を用いて生成された女性の顔写真が使われていると報告しました。

2021年02月18日 09時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

