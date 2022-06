皮膚に貼り付ける「電子タトゥー」で血圧を継続的に測定する技術が開発される

「 血圧 」は呼吸や脈拍、体温と並ぶ生命活動の重要な指標であり、血圧の測定はさまざまな健康上のリスクを知る上で重要です。しかし、いくら血圧測定が重要とはいえ、健康診断などで使われる腕に巻くタイプの血圧計を持ち歩き、こまめに血圧測定を行うことはできません。そこで テキサス大学オースティン校 の研究チームは、皮膚に貼り付けて継続的に血圧測定ができる「 電子タトゥー 」を開発しました。 Continuous cuffless monitoring of arterial blood pressure via graphene bioimpedance tattoos | Nature Nanotechnology https://www.nature.com/articles/s41565-022-01145-w

2022年06月29日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

