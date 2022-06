「時は金なり」ならぬ「時間を金で買う装置」が爆誕

・関連記事

「時は金なり」のベンジャミン・フランクリンが語る8つの「お金の話」 - GIGAZINE



研究者が「1時間の値段」を配車サービスのLyftと協力して算出した結果とは? - GIGAZINE



なぜ現代人はみんな「忙しい」と感じるのか? - GIGAZINE



2022年06月29日 07時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.