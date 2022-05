体内のブドウ糖から電力を得るブドウ糖電池が登場

Ultrathin Fuel Cell Generates Electricity From Your Body’s Own Sugar https://scitechdaily.com/ultrathin-fuel-cell-generates-electricity-from-your-bodys-own-sugar/ 人間が直接摂取したブドウ糖や、炭水化物から分解したブドウ糖をエネルギーとして利用していることはよく知られています。マサチューセッツ工科大学のフィリップ・シモンズ氏らが設計した電池はブドウ糖( グルコース )を電解質を用いて分解し、電気エネルギーに変換する仕組みです。

・関連記事

人間の汗から発電可能なバイオ燃料電池が開発される、寝ている時でもウェアラブル端末を充電できる可能性 - GIGAZINE



ねじったり伸ばしたりと「動き」をエネルギーにできる新デバイスが開発中、水中でも利用可 - GIGAZINE



金属とバクテリアを使って糖をジェット燃料に変える技術を開発 - GIGAZINE



木材に圧力を加えて発電する技術は木材を腐らせるだけで効果が55倍になると判明 - GIGAZINE



「藻」をPC用電源として使うことに成功 - GIGAZINE

2022年05月24日 19時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.