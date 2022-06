2022年06月29日 09時00分 ネットサービス

オンライン送金サービス「Wise」CEOの税金滞納について規制当局が調査



2011年創業のオンライン送金サービス「Wise」(元TransferWise)のCEOで共同創業者であるクリスト・カーマン氏が72万ポンド超(約1億2000万円)の税金を滞納した一件について、英国金融行為監視機構(FCA)による調査が行われました。カーマン氏はすでに歳入関税庁から36万ポンド(約6000万円)の罰金を科されていて、FCAが「不適任」と判断した場合、カーマン氏はWiseのCEOを辞めるだけにとどまらず、金融業界を去らなければならない可能性が出てきます。



カーマン氏が罰金を科されたのは2017~2018年度の納税分で、個人納税申告書の提出が遅れ、その後、延滞金とともに支払うべきものは支払ったとのこと。





Wiseによると、この件についてカーマン氏が規制上の義務や基準を満たさなかったどうか、FCAによる調査が行われ、Wiseの取締役会は外部の弁護士を雇ってFCAの調査に協力したそうです。調査は2021年第4四半期に完了しています。



取締役会議長のデビッド・ウェルズ氏は、カーマン氏の税務違反とFCAによる調査を極めて真剣に受け止めており、「CEOとしてのクリストを引き続きサポートしつつ、FCAからの要請があればいつでも全面的に協力します」と述べています。



なお、FCAがカーマン氏に適正なしと判断した場合、カーマン氏はCEOからの退任を余儀なくされ、金融業界で働けなくなる可能性もあるとのこと。



カーマン氏はエストニアの首都タリン出身。ロンドンの4大会計事務所の1つであるデロイトで働いているとき、クリスマスのボーナスを母国に送金しようとしたところレートの問題で500ポンド損した上に15ポンドの手数料を取られてしまった経験から、Skypeの最初の社員だったターヴェット・ヒンリクス氏とともに海外送金時の「ぼったくり」を回避するサービス・TransferWiseのアイデアを思いつきました。



その後、イギリスのコングロマリット・ヴァージングループの創業者リチャード・ブランソン卿やSkype創業者のニクラム・ゼンストローム氏、PayPal共同創業者のピーター・ティール氏といった投資家の支援を受け、2011年に会社を創業しました。



2021年2月にTransferWiseは「Wise」に社名変更。2021年10月~12月に取引を行った顧客数は400万人超で、2021年7月に上場し、2021年9月には評価額は120億ポンド(約2兆円)に達しました。この影響で、カーマン氏とヒンリクス氏は億万長者のリストに名を連ねています。なおその後、金利上昇の懸念から投資家の成長株離れがあり、Wiseの株価は上場時評価額の半分以下となる39億ポンド(約6500億円)まで下がっています。