1台で掃き＆水拭き掃除ができてマッピング機能やゴミ収集機もついた「SwitchBot S1・S1 Plus」レビュー

・関連記事

最強コスパで全自動ゴミ収集+水拭きも実現するお掃除ロボットAIRROBO「T10+」を使ってみたレビュー - GIGAZINE



3万円台で購入可能なAnkerのロボット掃除機「Eufy RoboVac 30C」レビュー、前機種の「Eufy RoboVac 11S」からどこが進化したのか調べてみた - GIGAZINE



2万円台で購入可能なAnkerのロボット掃除機「Eufy RoboVac 11S」がどう進化したのか徹底的に調べてみた - GIGAZINE

2022年06月25日 21時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.