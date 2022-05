2022年5月16日のヘッドラインニュース

ポーランド上空にヒコーキで「戦争なんかよりビール作ろ」という怪文書を書く人が現れる。 Watch playback of SP-SMC on Flightradar24. https://t.co/9JaJaLpnbC pic.twitter.com/K0S5UyaKRn

・1つ前のヘッドライン

2022年5月13日のヘッドラインニュース - GIGAZINE



2022年05月16日 18時51分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.