おそらく最初で最後の貴重な「静まりかえった世界中の都市」の環境音を録音家が収集＆公開中

私たちの日常は通常、車の走行音、飛行機が飛ぶ音、電子的なアナウンスなどにあふれていますが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響でロックダウンが行われた都市は、他に類を見ないほど静まりかえっています。この数十年で最初で最後かもしれない貴重な「静まりかえった都市の環境音」が世界中の録音家によって収集され、公開されています。人の気配がない町に時折響く鐘の音、人工的なアナウンス、鳥の鳴き声などは、終末後の世界を想像させるとともに、どこか心落ち着くものとなっています。 Hear the Soundscapes of Cities Transformed - Atlas Obscura https://www.atlasobscura.com/articles/changing-sound-of-cities 映画・テレビ・ゲーム・アプリ・ラジオのために世界中で「音」を採取・録音している「録音家」のマット・ミケルセンさんによると、工業化された世界で「自然の音」を採取することは、不可能とまではいえなくても非常に困難とのこと。たとえばアメリカ・ワシントン州にある オリンピック国立公園 で風の音や木々のさざめきを録音しようにも、頭上を15~20分ごとに飛行機が通っていくため、長時間にわたっての録音ができないそうです。 しかし、COVID-19で人々の活動が少なくなり、飛行機が飛ばなくなり、ロックダウンが行われた結果、過去に例をみないほどの「静かさ」が町に訪れています。ミケルセンさんがハイキングに出た際、通常は10分ごとに聞こえる飛行機の音は、3時間でわずか2回しか聞こえなかったとのことです。

2020年05月16日 12時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

