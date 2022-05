2022年5月9日のヘッドラインニュース

同僚のオーストラリア人がよくヤギの絵文字を送ってくるから「ヤギ好きなのかな、変わった人だな」と思ってたんだけど、英語圏では「Greatest of All Time(史上最高)」の頭文字をとってGoat(ヤギ)の絵文字が使われるんだって!調べてみたら他にも意外な意味で使われる絵文字がたくさんあって面白い! pic.twitter.com/0AMBnJgJQt

2022年05月09日 18時08分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

