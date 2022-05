2022年05月09日 07時00分 サイエンス

重度のCOVID-19は「20年分の老化」に匹敵する認知的影響をもたらすという研究結果、IQ10ポイント減に相当



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は感染中の発熱や倦怠(けんたい)感といった症状に加え、回復後に集中力や認知機能の低下といった後遺症を発症することも報告されています。新たな研究により、重症化した場合の認知的影響は20年分の老化に相当する可能性があるということが示されました。



Multivariate profile and acute-phase correlates of cognitive deficits in a COVID-19 hospitalised cohort - eClinicalMedicine

https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101417





Lasting brain impacts of severe COVID-19 equivalent to 20 years of ageing | Imperial News | Imperial College London

https://www.imperial.ac.uk/news/236034/lasting-brain-impacts-severe-covid-19-equivalent/



Cognitive Impact of Severe COVID Is Equivalent to 20 Years of Aging, Study Finds

https://www.sciencealert.com/like-20-years-of-aging-study-warns-of-brutal-cognitive-impact-of-severe-covid



インペリアル・カレッジ・ロンドンのアダム・ハンプシャー氏らは、2020年3月10日から2020年7月31日までの間にケンブリッジ大学付属のアデンブルックス病院で救命救急治療を受けた重度のCOVID-19患者46人を選出。感染から約6カ月が経過した時点でコグニトロンという検査ツールを用い、うつ病や心的外傷後ストレス障害といった尺度に加え、記憶や推論といった認知機能がどのような状態であるかを検査しました。



ハンプシャー氏らは患者がCOVID-19に罹患(りかん)する前のデータを所持していなかったため、460人の対照群と比較した上で、6万6008人の一般市民が示すスコアとどの程度ズレがあるのかをマッピングしました。





その結果、重度のCOVID-19から回復した人たちは、一般の人たちよりも正確さに欠け、反応速度も遅かったことがわかりました。この認知機能の低下の大きさは人間が50歳から70歳へと年をとる際の影響と同様であり、IQを10ポイント失うことに相当しました。



検査結果では、認知機能の中でも言葉の類似性を見つけるよう求められる言語類似性タスクの精度が最も影響を受けたとのこと。ハンプシャー氏らは「COVID-19感染による認知機能の低下は認知症の初期症状や一般的な老化で見られるものとは異なります」「感染症の重症化後の認知機能の変化がどの程度深刻なのかをより詳細に調査し、それを軽減する方法を理解する必要があります」と述べています。





なお、ハンプシャー氏らの調査では、患者に緩やかな認知機能低下の改善が見られたとのこと。ハンプシャー氏らは「これは統計的に有意ではありませんが、少なくとも正しい方向に向かっています。今後は、これらの認知障害とその背景にある神経病理や炎症性バイオマーカーとの関連性を明らかにし、慢性期における回復を縦断的に追跡することに重点を置いていきます」と述べました。