湖や温泉などの淡水に住み人間の脳を食い荒らす「脳食いアメーバ」とは？

・関連記事

見えないところで忍び寄る恐怖、脳を食べる殺人アメーバ - GIGAZINE



「脳食いアメーバ」の生息範囲が温暖化で拡大中 - GIGAZINE



人間の脳に寄生する寄生虫の存在をハワイ保健局が旅行者に警告 - GIGAZINE



ネコに潜む寄生虫が男性の精神障害に関連しているという研究結果 - GIGAZINE



なんと「宿主の寿命を伸ばす寄生虫」が存在する、その異様な寄生とは? - GIGAZINE



宿主なしでは生きられない寄生虫の不思議な生態がよくわかる「目黒寄生虫館」に行ってきました - GIGAZINE



2022年05月09日 08時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.