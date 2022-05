2022年05月06日 20時00分 ソフトウェア

Googleドキュメントに「And. And. And. And. And.」と入力するとクラッシュしてしまうバグが発見される



Googleが提供する文書作成ツールのGoogleドキュメントに、「『And. And. And. And. And.』という文字列を入力するとクラッシュしてしまう」というバグが発見されました。このバグは「And.」という単語の繰り返しに限らず、その他の単語を繰り返した場合でも発生することが報告されています。



2022年5月6日、GoogleユーザーのPat Needham氏が「Googleドキュメントに『And. And. And. And. And.』を含む文字列を入力するとクラッシュしてしまう」というバグを報告しました。Needham氏はGoogle Chromeで複数のGoogleアカウントを切り替えてこのバグを検証し、すべてのアカウントで同様にバグが発生したと述べています。なお、このバグは大文字と小文字を区別するらしく、「and. and. And. and. And.」ではバグが起こらないこともNeedham氏は指摘しています。





あるユーザーは、Firefox99.0.1でGoogleドキュメントを開き、「And. And. And. And. And.」と入力してエンターキーを押し、ページを再読込するとこのバグを再現できたと報告しました。





また、「But. But. But. But. But.」でも同じバグが再現されたと報告するユーザーが現れたほか……





あるユーザーは「Also」「Therefore」「Anyway」「But」「Who」「Why」「Besides」「However」といった単語を同様に5回繰り返した場合でも、同様の問題が発生すると指摘しました。





また、「Safariで『And. And. And. And. And.』と入力しても問題なかったが、同じドキュメントをGoogle Chromeで開くとエラーメッセージが表示された」というケースも。テクノロジー系メディアのEngadgetは、Monteray 12.3.1で動作する2019年製16インチMacBook Proを使ってGoogle Chrome 100.0.4896.127でGoogleドキュメントを作成するとバグが再現できたものの、Big Sur 11.1で動作するもっと古いMacBook Proではバグが再現できなかったそうです。





フォーラムでは、「Googleドキュメントの文法チェッカーをオフにすると回避できる」という報告や……





英語版のGoogleドキュメントでのみ機能するとの指摘も上がっています。実際に編集部員が日本語版のGoogleドキュメントで試してみたところ、このバグは確認できませんでした。





Google従業員は一連のバグ報告に対し、「Googleドキュメントユーザーの皆様、私たちはこの問題を認識しており、現在修正に取り組んでいます。この問題を明るみに出し、私たちと共有していただいてありがとうございます」と返信しています。





このバグはソーシャルニュースサイトのHacker Newsでも話題となっており、「『Dearness』『Although』『Besides』『Moreover』といった単語でもバグが発生する」とのコメントや、「なぜか『Or. Or. Or. Or. Or.』ではバグが発生しない」というコメントが寄せられています。また、Google Docs Editors Communityでバグを報告したNeedham氏もスレッドに登場し、問題のバグは同僚で友人のEliza Callahan氏が小説の途中で詩を書いたところで発見したことを報告していました。



