2022年04月28日 21時00分 食

多くのダイエット・勃起不全用サプリに「摂取するべきではない医薬品成分」が含まれていることが明らかに



体に必要な栄養素を手軽にとれるサプリメントを始めとした健康食品に関する調査により、2007年から2021年にかけて販売された1068種類の健康食品に不適切な成分が含まれていたことが明らかになりました。調査チームは「今後も同様の製品が登場するおそれがある」と警告しています。



Continued Risk of Dietary Supplements Adulterated With Approved and Unapproved Drugs: Assessment of the US Food and Drug Administration's Tainted Supplements Database 2007 Through 2021 - White - - The Journal of Clinical Pharmacology - Wiley Online Library

https://accp1.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcph.2046



The dietary supplement you're taking could be tainted with prescription medications and dangerous hidden ingredients, according to a new study

https://theconversation.com/the-dietary-supplement-youre-taking-could-be-tainted-with-prescription-medications-and-dangerous-hidden-ingredients-according-to-a-new-study-181418



コネチカット大学のマイケル・ホワイト氏らがアメリカ食品医薬品局(FDA)の健康詐欺製品データベースに基づいて調査を行ったところ、2007年から2021年にかけて販売された1068種類の健康食品に、本来含まれるべきではない処方薬(医療用医薬品)の成分や、人体にとって危険と考えられている成分が発見されたとのこと。



共通して多く発見された成分は医薬品成分のシブトラミン類似体で、これはかつて食欲抑制剤としてダイエット食品に取り入れられていたものの、心臓発作や脳卒中のリスクを高めるという研究結果が示されたことからFDAによりアメリカ市場から一掃された物質です。また、がんのリスクを高めることからFDAにより非安全とみなされたフェノールフタレインや、本来処方薬でのみ使用が承認されているシルデナフィルやタダラフィルといった勃起不全薬に使われる成分も市販の健康食品から発見されました。加えて、これまで安全性が立証されていないような成分の組み合わせも多く見られています。





調査によると、問題のあった健康食品のうち54%は性機能障害に、35%は減量に有効とされたものでした。



健康食品メーカーはアメリカで製品を販売する際、製品に「新規の栄養成分」を含める場合は必ずFDAに通知して適正製造規範の認定を受ける必要がありますが、新規の栄養成分が含まれない場合、製品の安全保証責任は製造業者に一任されています。また、メーカーはFDAへの事前の通知なしに成分を変更することができるとホワイト氏は説明しています。



FDAは健康食品が安全でないことを証明しなければ行動を起こすことができませんが、アメリカで販売されている健康食品は2万9000種類以上あるため、FDAがすべての製品の安全性を保証するのは困難だとのこと。FDAの検証では重金属やカビによる汚染といった成分ではなく製造工程で発生した問題も検出するため、検証に手間と費用がかかるのも事実です。資金不足でもあるFDAは単に消費者に警告を発するにとどめ、なんとかして製品を市場から排除しようと試みています。





ホワイト氏は「問題のある製品はFDAに検出されると市場から削除されますが、問題のある他の製品が代わりに市場に出回ることがあります。使用を検討している製品がFDAの健康詐欺製品データベースにある場合は使用を避けて下さい。ただし、製品がデータベースにないからといって安全だとは限らず、単にFDAにより検出されていないだけの場合もあります」と述べました。